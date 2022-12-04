Невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр в Барселоні (фото)

Невідомі також пошкодили український прапор

В Іспанії, в Барселоні невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр. Про це повідомляє Центр співробітництва та безпеки.

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Повідомляється, що невідомі пошкодили український прапор.

Невідомі обписали вікно, де був прапор України, фашистською свастикою, російськими символами агресії проти України, а також радянськими символами.

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Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

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