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Невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр в Барселоні (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр в Барселоні (фото)
Український гуманітарний центр в Барселоні обмалювали фашистськими знаками
фото: glavcom.ua

Невідомі також пошкодили український прапор

В Іспанії, в Барселоні невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр. Про це повідомляє Центр співробітництва та безпеки.

Повідомляється, що невідомі пошкодили український прапор.

Невідомі обписали вікно, де був прапор України, фашистською свастикою, російськими символами агресії проти України, а також радянськими символами. 

Невідомі обмалювали свастикою Український гуманітарний центр в Барселоні (фото) фото 1

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення.

Також виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

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Теги: прапор Іспанія

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