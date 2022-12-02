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Поліція знову оточила посольство України в Іспанії: що сталося (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліція знову оточила посольство України в Іспанії: що сталося (фото)
На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії
фото: Олег Ніколенко/Facebook

До українського посольства в Іспанії надійшов закривавлений пакунок

В Іспанії поліція сьогодні, 2 грудня, знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді. Про це повідомляє RTVE.

Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, в українське посольство в Іспанії надійшов закривавлений пакет, схожий до тих, що раніше надійшли іншим дипломатичним установам.

«До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії», – зазначив він.

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Також відомо, що до посольства України в Іспанії, куди цієї середи прибув конверт з піротехнічними матеріалами, поліція відправляє підкріплення. Оголошена тривога зірвала інтерв'ю посла.

Станом на 15.50 поліція продовжує розширювати периметр безпеки навколо будівлі.

Як повідомлялося, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: тривога посольство поранення поліція Іспанія влада вибух

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