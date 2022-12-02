Правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії

Співробітники Національної поліції Іспанії проаналізували підозрілий пакунок

Виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії, повідомляє Europa Press.

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Співробітники Національної поліції Іспанії проаналізували підозрілий пакунок, що надійшов на адресу українського посольства.

Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку, але правоохоронці здійснили «більш вичерпний» аналіз на предмет наявності на ньому слідів крові – як і на інших пакунках, що надходили до посольств України в інших країнах.

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Джерела Europa Press вказують, що той факт, що поштовий штемпель на відправленні не іспанський, а також його ознаки можуть вказувати на його зв’язок із пакунками, які були отримані в інших посольствах та консульських установах України в Європі.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція сьогодні, 2 грудня, знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.