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Правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці повідомили, що було в пакунку, який отримало посольство України в Іспанії
Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку
фото скріншот відео

Співробітники Національної поліції Іспанії проаналізували підозрілий пакунок

Виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії, повідомляє Europa Press.

Співробітники Національної поліції Іспанії проаналізували підозрілий пакунок, що надійшов на адресу українського посольства.

Перевірка не виявила вибухових речовин у пакунку, але правоохоронці здійснили «більш вичерпний» аналіз на предмет наявності на ньому слідів крові – як і на інших пакунках, що надходили до посольств України в інших країнах.

Джерела Europa Press вказують, що той факт, що поштовий штемпель на відправленні не іспанський, а також його ознаки можуть вказувати на його зв’язок із пакунками, які були отримані в інших посольствах та консульських установах України в Європі.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція сьогодні, 2 грудня, знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: теракт Іспанія посольство Україна

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