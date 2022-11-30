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Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України як теракт

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України як теракт
Інцидент розглядається як передбачуваний терористичний акт
фото: Reuters

Внаслідок вибуху у Мадриді постраждав співробітник дипломатичного відомства

Іспанська влада розглядає вибух у посольстві України, який відбувся сьогодні, 30 листопада, як теракт. Про це заявила Національна судова колегія Іспанії, пише Europa Press.

Національна судова колегія Іспанії ухвалила рішення розглядати інцидент у посольстві України в Мадриді, внаслідок якого постраждав співробітник дипломатичного відомства як передбачуваний терористичний акт.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вибух, який стався сьогодні у посольстві України в Іспанії. Він назвав інцидент атакою на дипломатичну установу і терактом.

Як повідомлялося, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) сьогодні, 30 листопада, пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: вибух посольство Мадрид Іспанія теракт

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