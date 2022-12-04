Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою

Агенти ще не встановили особу відправника

Листи були поміщені до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження

Поліція Іспанії заявила, що шість листів із вибухівкою було відправлено з північного міста Вальядолід. Про це повідомляє El Mundo .

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Зазначається, що більшість з них знешкодили.

Агенти ще не встановили особу відправника, що, за словами джерел газети, буде важко зробити. Листи були поміщені до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження.

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На думку Національного суду, де розслідується справа, авторство всіх листів з бомбами «має одне походження». Усіх були відправлені з території Іспанії.

Нагадаємо, виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція 2 грудня знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.