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Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою

Юрій Лящук
glavcom.ua
Теракти в Іспанії: поліція дізналася, звідки були надіслані листи з вибухівкою
Агенти ще не встановили особу відправника
фото: Reuters

Листи були поміщені до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження

Поліція Іспанії заявила, що шість листів із вибухівкою було відправлено з північного міста Вальядолід. Про це повідомляє El Mundo .

Зазначається, що більшість з них знешкодили.

Агенти ще не встановили особу відправника, що, за словами джерел газети, буде важко зробити. Листи були поміщені до звичайних поштових скриньок без камер відеоспостереження.

На думку Національного суду, де розслідується справа, авторство всіх листів з бомбами «має одне походження». Усіх були відправлені з території Іспанії.

Нагадаємо, виявлений в українському посольстві в Мадриді підозрілий конверт містив розчавлене око тварини – як і у випадку інших диппредставництв України. Відповідну заяву зробило міністерство внутрішніх справ Іспанії.

Як повідомлялося, в Іспанії поліція 2 грудня знову оточила та евакуювала посольство України в Мадриді.

Нагадаємо, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: посольство вибух Іспанія теракт

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