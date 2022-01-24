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    Невідомі обстріляли Абу-Дабі ракетами (відео)

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    Ракети перехоплюють засоби протиповітряної оборони - Невідомі обстріляли Абу-Дабі ракетами (відео)
    Ракети перехоплюють засоби протиповітряної оборони
    скріншот: t.me/Ateobreaking

    Літакам закрили повітряний простір над містом

    У ніч проти 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

    Поліція Абу-Дабі повідомила про вибухи. Чотири гучні вибухи, за якими почулися звуки сирен в місті.

    Літакам закрили повітряний простір над Абу-Дабі

    Ракети перехоплюють засоби протиповітряної оборони (ППО) в Абу-Дабі.

    Системи ППО перехопили в районі Абу-Дабі ракети, пущені хуситами, постраждалих немає, повідомляє держагентство ОАЕ із посиланням на міноборони.

    Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

    Теги: Міноборони напад ОАЕ поліція
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    Невідомі обстріляли Абу-Дабі ракетами (відео)