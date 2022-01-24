Невідомі обстріляли Абу-Дабі ракетами (відео)

Літакам закрили повітряний простір над містом

У ніч проти 24 січня невідомі відкрили ракетний вогонь по Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Поліція Абу-Дабі повідомила про вибухи. Чотири гучні вибухи, за якими почулися звуки сирен в місті.

Літакам закрили повітряний простір над Абу-Дабі

Ракети перехоплюють засоби протиповітряної оборони (ППО) в Абу-Дабі.

Системи ППО перехопили в районі Абу-Дабі ракети, пущені хуситами, постраждалих немає, повідомляє держагентство ОАЕ із посиланням на міноборони.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.