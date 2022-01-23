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    В Афганістані вибухнув мікроавтобус, семеро людей загинуло

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    Внаслідок вибуху є багато травмованих - В Афганістані вибухнув мікроавтобус, семеро людей загинуло
    Внаслідок вибуху є багато травмованих
    фото з відкритих джерел

    Жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за напад

    У західній афганській провінції Герат вибухнув мікроавтобус. Загинули щонайменше семеро людей і дев'ять були поранені. Про це повідомляє AP.

    Керівник служби швидкої допомоги в Гераті Ебрагім Мохаммаді повідомив, що трьох поранених у важкому стані доставили в лікарню.

    Повідомляється, що бомба була прикріплена до паливного контейнера мікроавтобуса.

    Наразі жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за напад.

    Розслідування інциденту триває.

    Відзначається, що цей вибух став першим подібним нападом за довгий час в Гераті.

    Нагадаємо, нещодавно в Афганістані ополченці збили гелікоптер російського виробництва (відео).

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    Теги: вибух Афганістан напад розслідування
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    В Афганістані вибухнув мікроавтобус, семеро людей загинуло