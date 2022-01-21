На президента Сербії готувався замах

Банду зловмисників очолював чорногорець

У Сербії готували замах на життя президента республіки Александра Вучича. Організатором виявився громадянин Чорногорії. Про це пише «Политика».

За словами міністра внутрішніх справ Олександра Вуліна, 14 січня до сербської поліції надійшла інформація про існування банди, яка має на меті здійснити замах на президента республіки.

«Після того, як ми переконалися на кількох експертних рівнях в якості та цінності інформації, отриманої співробітниками МВС та ОВС, спільно з Європолом, а також партнерськими службами, від яких ми отримали інформацію, ми розпочали комплексні дії щодо встановлення особистостей всіх членів цієї злочинної організації», – заявив Вулін.

Виявилося, що організатором банди був громадянин Чорногорії. Також він є одним із лідерів клану Кавач, який відповідальний за контрабанду й незаконний продаж наркотичних засобів.

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