З Новим 2022 роком: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі

А ви вже привітали близьких?

За декілька годин наступить новий 2022 рік. Згідно з китайським зодіакальним календарем, його символом буде Чорний водяний тигр. Свято заведено відзначати в компанії близьких та друзів, вітаючи одне одного та загадуючи бажання. Ми підготували добірку привітань для кожного.

Привітання з Новим роком в прозі

З Новим роком, з новим щастям! Бажаю, щоб цей рік чорного водяного тигра приніс вам успіх, здоров'я, кохання та неймовірні емоції!

Вітаю усіх з 2022 роком. Це приємний привід повністю змінити своє життя, виправити помилки та увійти у новий період щасливими та позитивними! Дякую за попередній рік, що ми провели разом! Сподіваюсь за те, що наші спогади з 2022-го будуть ще яскравішими.

Нехай 2022 рік буде таким же яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік!

Новий рік – світле зимове свято, з яким я вітаю вас! Нехай усі негаразди залишаться в 2021, а 2022 почнеться «з чистого аркуша»! Сподіваюсь, Дід Мороз приніс вам під ялинку найцікавіші подарунки, на які ви так очікували.

Вітаю з Новим роком! Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Бажаю, щоб найкращою прикрасою 2022 року стали спогади добрих минулих подій та очікування майбутніх радостей.

Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2022 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

Привітання з Новим роком у віршах

З Новим роком поспішаю привітати,

Хай панує в домі благодать,

Хай сніжить і сиплеться в кімнату

Купа грошей.

Є ж кому їх дарувать.

Хай життя запіниться грайливо,

Мов шампанське в келиху, шипить,

Доля хай огорне дбайливо,

І від негараздів захистить!

З Новим роком, друже любий!

Хай життя буде, мов мед.

Щоб цей рік тебе голубив,

І подарував букет

З радощів, кохання, щастя,

Світла сонця і зірок.

Нехай в новім році вдасться

В краще здійснити стрибок!

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдається,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

Новорічне свято сповнене чарами,

Подарує все, чого душа бажає.

Тож, у цей святковий час,

Привітання, в мене є для вас.

Зичу я вам щастя, сонця та добра,

Щирих друзів, процвітання та доходу.

Нехай всі біди обминають ваш поріг,

А прийде лише радість в Новий рік.

Нехай Новий рік стане щасливим,

і життя буде повне усмішок.

Привітання з Новим роком у листівках

Привітання з Новим роком у відео

Відео-листівки – це чудовий спосіб привітати рідних, друзів і близьких з Новим роком 2022.

Яскраві відеовітання допоможуть створити святковий настрій.

Музичне привітання з роком Тигра українською мовою