Нідерланди пом'якшують карантин на тлі нового Covid-рекорду

Нідерланди першими серед інших країни оголосили про локдаун на тлі поширення варіанта Covid-19 «Омікрон»

Нідерланди вперше від початку пандемії повідомили про 35,5 тис. випадків захворювання на коронавірус

У Нідерландах, попри оновлений максимум хворих на Covid-19, пом'якшують карантинні обмеження. Про це із посиланням на прем'єр-міністра країни Марка Рютте повідомляє The Guardian.

Зазначається, що від суботи, 15 січня, другорядні магазини, салони краси, перукарні та інші постачальники послуг зможуть вперше від середини грудня відновити роботу. Втім, працювати їм доведеться із дотриманням суворих обмежень і лише до 17:00.

Водночас бари, ресторани, кафе та культурні об'єкти залишаться зачиненими щонайменше до 25 січня.

Нідерланди у п'ятницю, 14 січня, зафіксували рекордний 35 521 новий випадок захворювання на Covid-19. Цей показник перевершив попередній максимум (31 256 випадків), зареєстрований тиждень тому.

Попри це, загальна кількість госпіталізацій в країні впала до найнижчого за 74 дні рівня.

За даними Нідерландського інституту охорони здоров'я (RIVM), кількість інфекцій продовжує зростати. Так, за тиждень до 11 січня позитивні результати тестів на коронавірус отримали понад 200 тисяч жителів країни.

Зауважимо, що Нідерланди першими серед інших країни оголосили про локдаун на тлі поширення варіанта Covid-19 «Омікрон».

Напередодні Чорногорія змінила правила в'їзду для українців.

До слова, інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності.