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    Чорногорія змінила правила в'їзду для українців

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    Влада Чорногорії змінила вимоги для в'їзду туристів - Чорногорія змінила правила в'їзду для українців
    Влада Чорногорії змінила вимоги для в'їзду туристів
    фото з відкритих джерел

    Нові правила почали діяти з 13 січня

    Влада Чорногорії змінила вимоги для в'їзду іноземних туристів на територію країни. Відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства України в Чорногорії.

    Тож, з 13 по 19 січня в'їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених документів:

    • підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду;
    • негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин;
    • негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;
    • підтвердження перенесеної хвороби Covid-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

    До слова, інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності.

    Зазначимо, українські сovid-сертифікати визнали ще шість країн.

    Як нагадали в МОЗ, зараз до складу Довірчої мережі е-здоров'я ЄС входить 60 країн світу. Серед них не лише найближчі до України європейські країни, як Польща, Австрія, Латвія та решта членів ЄС. А й країни з інших континентів, зокрема Сінгапур, Нова Зеландія та ОАЕ. Повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти тут.

    У 2022 році планується, що склад цифрової мережі розшириться до 80 країн-учасниць.

    Нагадаємо, раніше Північна Македонія офіційно визнала українські сертифікати про вакцинацію проти Covid-19.

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    Теги: Чорногорія відпочинок туризм українці коронавірус
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    Чорногорія змінила правила в'їзду для українців