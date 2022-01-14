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    В Одесі чоловік розбив перегородку на касі через прохання одягнути маску (відео)

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    Чоловік голосно лаявся і розмахував руками - В Одесі чоловік розбив перегородку на касі через прохання одягнути маску (відео)
    Чоловік голосно лаявся і розмахував руками
    Фото: скріншот відео

    Співробітники магазину викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана

    В одеському магазині покупець влаштував скандал через прохання продавців одягнути маску. Чоловіка розізлило прохання дотримуватися карантинних норм. Відповідне відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.

    У повідомленні йдеться, що чоловіка попросили вдягнути маску, проте покупець розсердився, закотив істерику і розбив перегородку на касі.

    На кадрах видно, як чоловік кричить на весь супермаркет і кидається на працівників і охорону. Касир вирішив зняти інцидент на телефон, але дебоширу це не сподобалося, і він розбив пластикову перегородку на касі.

    Співробітники викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана.

    Нагадаємо, українка у Польщі потрапила у скандал, відмовилася вдягти маску та побила автобус.

    Раніше у Німеччині чоловік застрелив касира через прохання вдягнути маску.

    Також МОЗ дав поради українцям, як краще обрати маску.

    Раніше ми писали, що в Одеському магазині розгорівся мовний скандал.

    Теги: Одеса скандал карантин чоловік магазин
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    В Одесі чоловік розбив перегородку на касі через прохання одягнути маску (відео)