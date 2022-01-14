В Одесі чоловік розбив перегородку на касі через прохання одягнути маску (відео)

Співробітники магазину викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана

В одеському магазині покупець влаштував скандал через прохання продавців одягнути маску. Чоловіка розізлило прохання дотримуватися карантинних норм. Відповідне відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал.

У повідомленні йдеться, що чоловіка попросили вдягнути маску, проте покупець розсердився, закотив істерику і розбив перегородку на касі.

На кадрах видно, як чоловік кричить на весь супермаркет і кидається на працівників і охорону. Касир вирішив зняти інцидент на телефон, але дебоширу це не сподобалося, і він розбив пластикову перегородку на касі.

Співробітники викликали поліцію, щоб заспокоїти хулігана.

Раніше у Німеччині чоловік застрелив касира через прохання вдягнути маску.

Також МОЗ дав поради українцям, як краще обрати маску.

Раніше ми писали, що в Одеському магазині розгорівся мовний скандал.