Сусідня з Україна держава змінила правила в'їзду
Нові правила почнуть діяти з 17 січня
Молдова змінила правила в'їзду в країну через ситуацію з коронавірусом. Тепер всім, не залежно від країни прибуття, необхідно при перетині кордону пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність Covid-19. Про це повідомляє NewsMaker.
Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я.
Як зазначили в уряді, всім, хто в'їжджає до Молдови, з 17 січня необхідно буде подати один із наступних документів:
- сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);
- довідку, що підтверджує, що людина за останні пів року перехворіла на Covid-19;
- тест, що підтверджує наявність антитіл до Covid-19 (дійсний три місяці з моменту здачі);
- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.
Вказано, що ті, хто не зможуть пред'явити один із перелічених документів, зобов'язані будуть провести на карантині 14 днів. Втім, з карантину можна вийти на сьомий день, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.
Разом з тим, від карантину звільняються:
- діти до 12 років, які не мають симптомів зараження,
- учні до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови,
- громадяни, які приїхали на лікування,
- транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.
Напередодні Чорногорія змінила правила в'їзду для українців.
До слова, інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності.
А ще Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів.