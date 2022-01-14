Сусідня з Україна держава змінила правила в'їзду

Усім, хто в'їжджає до Молдови, з 17 січня необхідно буде подати один із чотирьох документів

Нові правила почнуть діяти з 17 січня

Молдова змінила правила в'їзду в країну через ситуацію з коронавірусом. Тепер всім, не залежно від країни прибуття, необхідно при перетині кордону пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність Covid-19. Про це повідомляє NewsMaker.

Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я.

Як зазначили в уряді, всім, хто в'їжджає до Молдови, з 17 січня необхідно буде подати один із наступних документів:

сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);

довідку, що підтверджує, що людина за останні пів року перехворіла на Covid-19;

тест, що підтверджує наявність антитіл до Covid-19 (дійсний три місяці з моменту здачі);

експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.

Вказано, що ті, хто не зможуть пред'явити один із перелічених документів, зобов'язані будуть провести на карантині 14 днів. Втім, з карантину можна вийти на сьомий день, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.

Разом з тим, від карантину звільняються:

діти до 12 років, які не мають симптомів зараження,

учні до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови,

громадяни, які приїхали на лікування,

транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.

Напередодні Чорногорія змінила правила в'їзду для українців.

До слова, інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності.

А ще Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів.