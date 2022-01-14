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    Сусідня з Україна держава змінила правила в'їзду

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    Усім, хто в'їжджає до Молдови,&nbsp;з 17 січня&nbsp;необхідно буде подати один із чотирьох документів - Сусідня з Україна держава змінила правила в'їзду
    Усім, хто в'їжджає до Молдови, з 17 січня необхідно буде подати один із чотирьох документів
    фото: gov.md

    Нові правила почнуть діяти з 17 січня

    Молдова змінила правила в'їзду в країну через ситуацію з коронавірусом. Тепер всім, не залежно від країни прибуття, необхідно при перетині кордону пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність Covid-19. Про це повідомляє NewsMaker.

    Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я.

    Як зазначили в уряді, всім, хто в'їжджає до Молдови, з 17 січня необхідно буде подати один із наступних документів:

    • сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);
    • довідку, що підтверджує, що людина за останні пів року перехворіла на Covid-19;
    • тест, що підтверджує наявність антитіл до Covid-19 (дійсний три місяці з моменту здачі);
    • експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.

    Вказано, що ті, хто не зможуть пред'явити один із перелічених документів, зобов'язані будуть провести на карантині 14 днів. Втім, з карантину можна вийти на сьомий день, якщо ПЛР-тест або експрес-тест покаже негативний результат.

    Разом з тим, від карантину звільняються:

    • діти до 12 років, які не мають симптомів зараження,
    • учні до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови,
    • громадяни, які приїхали на лікування,
    • транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.

    Напередодні Чорногорія змінила правила в'їзду для українців.

    До слова, інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності.

    А ще Кіпр запровадив додатковий тест на Covid-19 для туристів.

    Теги: Молдова карантин кордон коронавірус
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    Сусідня з Україна держава змінила правила в'їзду