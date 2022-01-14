Джонсон вибачився перед Єлизаветою II за вечірку перед похороном принца Філіпа

Джонсон вибачився перед Єлизаветою II за вечірки під час жалоби за принцем Філіпом

Вечірка проходила під час локдауну, коли Єлизаветі II довелося сидіти на поминальній службі на самоті

Уряд Британії вибачився перед королівською сім'єю та Єлизаветою II за вечірку, яка проходила під час жалоби перед похороном принца Філіпа, чоловіка британської королеви. Про це повідомляє ABC News.

Вечірка проходила під час локдауну у квітні 2021 року, коли через коронавірусні обмеження королеві Великій Британії Єлизаветі довелося сидіти на поминальній службі на самоті. Захід проводився для співробітників Джонсона, які зібралися звільнятися з цивільної служби.

В офісі прем'єр-міністра наголосили, що політик не був присутній на вечірці. Джонсон особисто вибачився перед королевою.

«Викликає глибокий жаль той факт, що подібне сталося в той час, коли вся країна оплакувала [принца Філіпа]», – сказано в заяві прем'єра, опублікованій канцелярією.

Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вибачився за вечірку в саду його резиденції на Даунінг-стріт під час пандемії. За словами прем'єра, він прийшов на вечірку, оскільки хотів «подякувати співробітникам» і через 25 хвилин покинув її, щоб повернутися до роботи.

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки.