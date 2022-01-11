В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою

Громадяни України наразі не отримали права на спрощені умови в'їзду до Німеччини

ЗМІ надали неперевірену інформацію щодо зміни умов в’їзду до ФРН для громадян України

Інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це повідомляє український сервіс пошуку авіаквитків lowcostavia.com.ua.

Документ, опублікований на сайті Інституту Пауля Ерліха не відповідає дійсності, оскільки основні обмеження на в’їзд в країну встановлює Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а не ця установа, йдеться у повідомленні.

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини не додало Україну в перелік держав, жителям яких дозволено в’їзд з туристичною метою. Оновлений перелік країн розміщений на сайті Федерального МВС Німеччини, яке встановлює обмеження на в’їзд.

Отже, в’їзд у Німеччину з туристичною метою, як і раніше, можливий лише для вакцинованих жителів України. ПЛР-тест, або сертифікат про одужання, як і раніше, не дає підстав для в’їзду. Як повідомляється на сайті сервісу, для подорожі до Німеччини з України з туристичною метою потрібно надати сертифікат про вакцинацію.

Також в’їзд можливий з однією дозою вакцини та довідкою про перенесену хворобу (доказ перенесеної хвороби – це позитивний результат ПЛР-тесту, що зроблений мінімум 28 днів та максимум за 6 місяців до в”їзду).

Детальні умови в’їзду та карантину на сайті МЗС Німеччини. Варто зазначити, що Україна перебуває в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Німеччина послаблює умови в’їзду для туристів з України, однак, як повідомлялося вище, ця інформація не відповідає дійсності.

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