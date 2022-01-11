  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Громадяни України наразі не отримали права на спрощені умови в'їзду до Німеччини - В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою
    Громадяни України наразі не отримали права на спрощені умови в'їзду до Німеччини
    фото з відкритих джерел

    ЗМІ надали неперевірену інформацію щодо зміни умов в’їзду до ФРН для громадян України

    Інформація про зміну правил в’їзду громадян України до Німеччини у зв’язку з нібито виключенням України зі списку країн підвищеного ризику, яку опублікувала низка вітчизняних ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це повідомляє український сервіс пошуку авіаквитків lowcostavia.com.ua.

    Документ, опублікований на сайті Інституту Пауля Ерліха не відповідає дійсності, оскільки основні обмеження на в’їзд в країну встановлює Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, а не ця установа, йдеться у повідомленні.

    Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини не додало Україну в перелік держав, жителям яких дозволено в’їзд з туристичною метою. Оновлений перелік країн розміщений на сайті Федерального МВС Німеччини, яке встановлює обмеження на в’їзд.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою
    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою
    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою
    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою
    скріншоти: Lowcost Avia/Facebook

    Отже, в’їзд у Німеччину з туристичною метою, як і раніше, можливий лише для вакцинованих жителів України. ПЛР-тест, або сертифікат про одужання, як і раніше, не дає підстав для в’їзду. Як повідомляється на сайті сервісу, для подорожі до Німеччини з України з туристичною метою потрібно надати сертифікат про вакцинацію.

    Також в’їзд можливий з однією дозою вакцини та довідкою про перенесену хворобу (доказ перенесеної хвороби – це позитивний результат ПЛР-тесту, що зроблений мінімум 28 днів та максимум за 6 місяців до в”їзду).

    Детальні умови в’їзду та карантину на сайті МЗС Німеччини. Варто зазначити, що Україна перебуває в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина послаблює умови в’їзду для туристів з України, однак, як повідомлялося вище, ця інформація не відповідає дійсності.

    Читайте також:
    Теги: МЗС МВС Німеччина туризм хвороби вакцинація правила безпеки коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В’їзд до Німеччини: інформація про нові правила для українців виявилася неправдою