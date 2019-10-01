Нідерланди просять Росію сприяти у розшуку Цемаха



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Колишній бойовик «ДНР» і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області

Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі

Уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха.

Про це заявив посол Нідерландів в Росії Роб Свартбол в інтерв'ю російським ЗМІ.

Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

«Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернулося до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цього чоловіка, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього», - сказав Свартбол.

Нагадаємо, колишній бойовик «ДНР» і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також повідомлялося, що екс-бойовик не буде наймати адвоката через позицію Нідерландів у справі катастрофи рейсу MH17. Повідомлялося, що Цемах вже дав свідчення «всім сторонам», які від нього хотіли їх отримати.

Як повідомлялося, Нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, в підозрюваного.