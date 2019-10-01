  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Нідерланди просять Росію сприяти у розшуку Цемаха

    • Розсилка
    Колишній бойовик &laquo;ДНР&raquo; і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області - Нідерланди просять Росію сприяти у розшуку Цемаха
    Колишній бойовик «ДНР» і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області

    Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі

    Уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха.

    Про це заявив посол Нідерландів в Росії Роб Свартбол в інтерв'ю російським ЗМІ.

    Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

    Читайте також

    «Нещодавно відбувся обмін між Росією і Україною, і уряд Нідерландів зараз звернулося до російської прокуратури за допомогою, щоб знайти цього чоловіка, поспілкуватися з ним і також зібрати можливу інформацію від нього», - сказав Свартбол.

    Нагадаємо, колишній бойовик «ДНР» і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також повідомлялося, що екс-бойовик не буде наймати адвоката через позицію Нідерландів у справі катастрофи рейсу MH17. Повідомлялося, що Цемах вже дав свідчення «всім сторонам», які від нього хотіли їх отримати.

    Як повідомлялося, Нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, в підозрюваного.

    Читайте також
    Росія ЗМІ ДНР Нідерланди Boeing посол уряд Володимир Цемах
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ