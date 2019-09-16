Волкер вважає, що значення Цемаха в розслідуванні МН17 є перебільшеним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Цемах є підозрюваним у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі

На думку Волкера, ціна обміну полоненими для України була не настільки високою, як про це говорять

Спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер вважає, що значення бойовика Володимира Цемаха, який був переданий РФ, у розслідуванні трагедії МН17 перебільшене.

Про це американський дипломат заявив в інтерв'ю телеканалу «1+1».

«Думаю, щоб переконатися, що йде хоч якийсь діалог з Росією, важливо було повернути моряків додому. Важливо було повернути інших політичних в'язнів, включно із Сенцовим. Все це важливо. Не думаю, що ми б дізналися щось нове від підозрюваного в атаці на МН17, крім того, що ми вже знаємо», - відповів Волкер на зауваження журналіста про те, що ключовий свідок у справі про збиття МН17 Цемах був справжньою ціною свободи для 35 українців.

На думку спецпредставника Держдепартаменту, ціна обміну полоненими для України була не настільки високою, як про це говорять.

Напередодні українські військові розповіли, як проводилася спецоперація із вивезення Цемаха.

Як відомо, депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.