Українські військові розповіли, як проводилася спецоперація із вивезення Цемаха



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Українські агенти перевели Цемаха через лінію фронту так віртуозно, що він навіть білі штани не забруднив

В операції з переправлення Цемаха на український бік було задіяно кілька підрозділів

Під час вивезення зенітника «ДНР» Володимира Цемаха з окупованої території Донбасу бойовики отримали наказ на його ліквідацію разом із українськими розвідниками.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Коли ми зняли з нього мішок, я зрозумів, що це не проста людина, бо він моментально все, що було навколо, всю зону відповідальності на КСП, він все собі змальовував», - розповідає парамедик екіпажу ПДМШ Степан Сірак.

Саме ця бригада парамедиків приводила до тями накачаного транквілізаторами, а тепер вже підозрюваного в організації атаки на малайзійський Boeing.

«Він був не зовсім в адекватному стані, в нього якась кровотеча незначна була, і я його українською запитав: «Який у вас нормальний тиск?». Він мене не зрозумів, і тоді я запитав російською: «Какое у вас давление нормальное?» Він сказав «Я не знаю, я не знаю». Такий в нього стан був», - каже Сірак.

В операції з переправлення Цемаха на український бік було задіяно кілька підрозділів. Агенти перевели свідка через лінію фронту так віртуозно, що він навіть білі штани не забруднив. Йти до своїх вирішили в Мар'їнці. Цінну здобич мала зустріти армійська розвідка. Групу розвідників вів «кіборг» Олександр Колодяжний. Сашу смертельно поранила підступна протипіхотна міна, йдеться у сюжеті.

«Йшов другим номером в групі, коли побачив, що Саша підірвався, я намагався йому допомогти, і мені також ногу відірвало», - розповів розвідник Дмитро Гержан.

Гержан із позивним Тритон кинувся допомогти командирові. Але різкі рухи на мінному полі закінчуються фатально. Один крок вбік – і під «Тритоном» теж спрацювала міна.

«Він самотужки відповз до своїх. Туди, де його могли забрати медики. Дмитра взяв на борт екіпаж першого добровольчого мобільного шпиталю. До своїх вони могли не доїхати. Противник отримав наказ знищувати усі «швидкі» в цьому районі, лиш аби замовчав «свідок для Гааги», додає ЗМІ..

«Був перехват, і нам повідомили, що нашу машину «швидкої допомоги» на знищення. Саме в цей час вивозили полоненого, взятого в полон Цемаха. У них був наказ знищити його разом з нами», - пояснив член екіпажу ПДМШ Андрій Нечипорук.

«Вся Європа розуміє, що він цінний свідок, то його відправлять до Мотороли з Кобзоном, скажімо так, або він буде десь перехований тепер надійно», - зазначає Сірак.

Про необхідність видачі підозрюваного у катастрофі малайзійського Boeing заявляють не тільки в Нідерландах, а й у керівництві ООН. Тож не виключено, що мисливцям за свідками доведеться повторити свій маршрут.

«Якщо б мені дозволили знову піти, я б знову пішов, аби доставити цю наволоч до України» , - запевняє розвідник Тритон.

Як відомо, депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі повідомила, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха, який раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі, в підозрювані.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Як повідомлялося, член колегії МВС та радник Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що свідчення Володимира Цемаха у справі MH17 переоцінені і його треба видати РФ в рамках обмінного процесу.

Про те, що нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як він відправився в Росію, також повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що через свідка у справі про збитий Boeing процес переговорів з Москвою міг зірватися.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.