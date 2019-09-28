У Нідерландах заборонили куріння в закладах громадського харчування



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Той, хто хоче закурити сигарету в пабі або ресторані, тепер повинен виходити на вулицю

Верховний суд Нідерландів постановив, що місця для паління у індустрії гостинності тепер заборонені

У Нідерландах відтепер заборонено палити в кафе, ресторанах та інших закладах громадського харчування.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

«Той, хто хоче закурити сигарету в пабі або ресторані, тепер повинен виходити на вулицю. Верховний суд постановив, що місця для паління у індустрії гостинності тепер заборонені», - йдеться в повідомленні.

Суд постановив, що некурящі у закладах громадського харчування можуть відчувати соціальний тиск, звертаючись до людей у місцях для куріння; а також, що співробітники кафе і ресторанів піддаються впливу диму, коли їм доводиться прибирати місця для куріння.

З 1 липня 2008 року в Нідерландах діє заборона на куріння в готельному і ресторанному бізнесі, за винятком спеціально відведених місць для куріння. На даний момент також говорять про заборону куріння на терасах.

До слова, медична асоціація США попредила про небезпеку вейпів.

24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.