Німеччина, Франція та Великобританія боротимуться проти смецмит США

Лідери Німеччини, Франції та Великобританії домовились відстоювати інтереси Європейського Союзу у переговорах з США

Після візиту до Білого дому канцлерка Німеччини Анґела Меркель обговорила з лідерами Франції та Великобританії запровадження додаткових торгівельних мит для Європейського Союзу з боку США. Як повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, у неділю, 29 квітня, Меркель провела телефонну розмову із прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей, а



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Лідери Німеччини, Франції та Великобританії домовились відстоювати інтереси Європейського Союзу у переговорах з США

Після візиту до Білого дому канцлерка Німеччини Анґела Меркель обговорила з лідерами Франції та Великобританії запровадження додаткових торгівельних мит для Європейського Союзу з боку США. Як повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, у неділю, 29 квітня, Меркель провела телефонну розмову із прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей, а напередодні - із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Троє політиків погодились, що США не повинні запроваджувати додаткові митні збори для Європейського Союзу. Ідеться про запровадження 25-відсоткового ввізного мита на імпорт сталі у США та 10-відсоткового - на імпорт алюмінію з ЄС. У випадку запровадження американських штрафних мит проти країн ЄС, останні повинні бути готові «рішуче відстоювати свої інтереси в рамках багатосторонніх правил у торгівлі», повідомив Зайберт. Нагадаємо, питання можливого запровадження спецмит для ЄС було відкладено, президент США Дональд Трамп має вирішити його до 1 травня.

Окрім цього, лідери трьох країн обговорили майбутнє багатосторонньої ядерної угоди з Іраном. Меркель, Макрон та Мей заявили, що вони виступають за те, щоб США залишилися в ній. У той же час вони підтвердили свою готовність виробити у взаємодії з усіма зацікавленими сторонами додаткові домовленості щодо тривалості ядерних обмежень для Ірану, а також обговорити інші пов'язані з цієї темою питання. Це стосується, зокрема, іранської програми балістичних ракет і її ролі в регіоні, зауважив Зайберт.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп продовжує критикувати Іранську ядерну угоду (JCPOA), підписану в 2015 році, яка обмежує Тегеран у виробництві ядерного палива для воєнних цілей щонайменше до 2025 року. До 12 травня він має прийняти рішення про те, чи продовжують Сполучені Штати свою участь в JCPOA на наступний термін.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Тегеран відновить свою ядерну програму «на набагато більшій швидкості», якщо США відійдуть від ядерної угоди 2015 року і запровадять санкції проти нього.

Роберт Вуд, посол США в галузі роззброєння, заявив 19 квітня, що Сполучені Штати ведуть «інтенсивні дискусії» з Великобританією, Францією та Німеччиною до 12 травня.

Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди, якщо не буде досягнуто домовленостей з європейськими партнерами, що виключають можливість володіння Іраном ядерною зброєю, заявив державний секретар США Майк Помпео.

Джерело: Deutsche Welle