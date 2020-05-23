Німеччина побудує одну з найбільших в світі мереж транспортування водню нова енергія



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Нова мережа дозволить таким галузям промисловості, як сталеливарна або хімічна, стати кліматично нейтральними

Протяжність нової мережі складе 1200 км

У Німеччині до 2030 року побудують мережу для транспортування водню по всій країні довжиною 1200 км. План створення мережі представила Асоціація газотранспортних операторів Німеччини (FNB Gas — Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V.), передає renen.

Трубопровідна система вартістю 660 млн євро, що отримала назву «H2 Startnetz 2030» («воднева стартова мережа»), зв'яже центри споживання у землях Північна Рейн-Вестфалія і Нижня Саксонія з конкретними проектами з виробництва «зеленого» газу у Північній Німеччині. План включає 31 проект. Крім того, передбачено транспортування водню і на південь країни.

«H2 Startnetz 2030 довжиною понад 1200 кілометрів — це перший крок на шляху від концепції до реалізації національної водневої мережі, — заявила керуючий директор FNB Gas Інга Пош. - У Німеччині це створить абсолютно нову енергетичну мережу на основі існуючої газової мережі, яка дозволить таким галузям промисловості, як сталеливарна або хімічна промисловість, стати кліматично нейтральними».

За інформацією FNB Gas, близько 1100 із запланованих 1200 кілометрів водневої транспортної системи будуть переобладнані з колишніх газопроводів, що перекачують природний газ, і тільки близько 100 км необхідно побудувати заново.

Проект H2 Startnetz розробили в рамках оновлення офіційного плану розвитку газових мереж (NEP) Німеччини на 2020-2030 роки.

У найближчі тижні німецький уряд має представити національну водневу стратегію, публікація якої була відкладена через спалах Covid-19.