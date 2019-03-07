Німеччина відкликає посла з Венесуели після оголошення його персоною нон ґрата



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МЗС Німеччини

В німецькому МЗС назвали рішення Венесуели «незрозумілим»

У Берліні вважають роботу німецького посла у Венесуелі дуже професійною та обурені тим, що його оголошено персоною нон ґрата.

Про це в середу заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, коментуючи рішення уряду.

«Ми взяли до уваги рішення оголосити посла Даніеля Крінера персоною нон ґрата. Ми вирішили відкликати нашого посла додому для консультацій», - йдеться у заяві.

В німецькому МЗС назвали це рішення «незрозумілим» і таким, яке лише загострює ситуацію і не веде до зняття напруги. Посол Крінер виконує в Каракасі, в тому числі в останні дні, чудову роботу, вважає його керівництво.

Маас підкреслив при цьому, що європейська підтримка Хуана Гуайдо залишається непохитною.

До слова, у столиці Венесуели затримали американського журналіста.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про продовження дії американських санкцій проти Венесуели, введених у 2015 році.

Напередодні Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести 9 березня.

Нагадаємо, 4 березня Гуайдо повернувся до Венесуели з турне іншими країнами Латинської Америки.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро.