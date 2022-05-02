Німеччина відмовилася коментувати скандальну заяву Лаврова: в чому причина

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт назвав заяву Сергія Лаврова про Гітлера-єврея абсурдом, який не варто й коментувати

Заява очільника МЗС Росії про єврейське коріння Адольфа Гітлера є абсурдом

Федеральний уряд лаконічно відреагував на антисемітський скандал, розв’язаний фразою міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про Гітлера-єврея. Про це пише видання Die Zeit.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт назвав заяву російського міністра абсурдною.

«Я думаю, – пояснив представник федерального уряду Німеччини, – що російську пропаганду, яку проводить міністр закордонних справ (Росії – ред.) Лавров, у цьому випадку не потрібно й коментувати».

На підтвердження слів речника уряду, офіційний сайт МЗС Німеччини жодним чином не відреагував на скандальне висловлювання Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що антисемітський скандал розгорівся після заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що фюрер нацистської Німеччини, яка знищувала євреїв до та під час Другої світової війни, Адольф Гітлер сам мав єврейське коріння. Так Лавров відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який пояснював, що в Україні немає нацизму, а одним із доказів цього є те, що він, єврей, є президентом України.

Ізраїль уже відреагував на цю заяву Лаврова гнівним коментарем та викликом російського посла в ізраїльське міністерство закордонних справ.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Лавров таким чином легітимізує нацизм і намагається виправдати масові убивства українців у нинішній війні.