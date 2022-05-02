Лавров порівняв Зеленського з Гітлером та влип у антисемітський скандал. Ізраїль відреагував

Очільник ізраїльського МЗС Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «обурливі і є грубою історичною помилкою»

Російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Лавров дав розгорнуте інтерв’ю італійській телекомпанії Mediaset. Серед іншого він згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, проводячи паралелі з Гітлером.

«Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилятися, але у Гітлера також була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Мудрий єврейський народ говорить, що найбільш затяті антисеміти, як правило, євреї», – сказав Лавров.

Очільник ізраїльського МЗС Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «обурливі і є грубою історичною помилкою».

«Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе», – сказав Лапід. За його словами, нацисти переслідували євреїв.

«Тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – додав він.

Ізраїль, за словами міністра, чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає посла РФ в МЗС.

Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії «Медіасет», у якій зробив низку гучних заяв з приводу ситуації в Україні.