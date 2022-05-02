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    Лавров порівняв Зеленського з Гітлером та влип у антисемітський скандал. Ізраїль відреагував

    Лавров порівняв Зеленського з Гітлером та влип у антисемітський скандал. Ізраїль відреагував
    фото з відкритих джерел

    Очільник ізраїльського МЗС Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «обурливі і є грубою історичною помилкою»

    Російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

    Лавров дав розгорнуте інтерв’ю італійській телекомпанії Mediaset. Серед іншого він згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського, проводячи паралелі з Гітлером.

    «Він (Зеленський) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилятися, але у Гітлера також була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. Мудрий єврейський народ говорить, що найбільш затяті антисеміти, як правило, євреї», – сказав Лавров.

    Очільник ізраїльського МЗС Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова «обурливі і є грубою історичною помилкою».

    «Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно що сказати, що євреї вбивали самі себе», – сказав Лапід. За його словами, нацисти переслідували євреїв.

    «Тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – додав він.

    Ізраїль, за словами міністра, чекає на вибачення з боку Лаврова і викликає посла РФ в МЗС.

    Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії «Медіасет», у якій зробив низку гучних заяв з приводу ситуації в Україні.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Сергій Лавров Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
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    Лавров порівняв Зеленського з Гітлером та влип у антисемітський скандал. Ізраїль відреагував