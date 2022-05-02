Лавров повторює вигадки нацистської пропаганди
Кремль вчергове вляпався у міжнародний скандал
Заявивши, що у Гітлера була єврейська кров, Лавров відтворив висловлювання одного з найогидніших лідерів німецького нацизму – Ганса Франка, генерал-губернатора Польщі в 1940-1945 роках, відповідального за знищення єврейського населення Генерал-губернаторства.
Франка стратили за вироком Нюрнберзького трибуналу.
Чекаючи страти, 1946 року він заявив, що дід фюрера був євреєм. Мабуть, повторив плітки та чутки, що циркулювали у верхівці НСДАП наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років, коли там точилася боротьба за владу.
Після війни авторитетні історики, що уважно вивчали родовід фюрера, спростували слова Франка. Проте версію Франка підхопили неонацисти та інші антисеміти: раз «Гітлер був євреєм, отже, євреї самі винні у своїй масовій загибелі».
Повторивши слова Франка, Лавров ще раз продемонстрував близьку спорідненість, якщо не тотожність, путінського рашизму з німецьким нацизмом.
Хочеться вірити, що й край у них буде однаковим.
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Джерело: блог Юрія Федорова