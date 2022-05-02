  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Федоров
рус
    Думки вголос

    Лавров повторює вигадки нацистської пропаганди

    • Юрій Федоров

      військово-політичний експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Лавров краще б інколи мовчав - Лавров повторює вигадки нацистської пропаганди
    Сергій Лавров краще б інколи мовчав
    фото з відкритих джерел

    Кремль вчергове вляпався у міжнародний скандал

    Заявивши, що у Гітлера була єврейська кров, Лавров відтворив висловлювання одного з найогидніших лідерів німецького нацизму – Ганса Франка, генерал-губернатора Польщі в 1940-1945 роках, відповідального за знищення єврейського населення Генерал-губернаторства.

    Франка стратили за вироком Нюрнберзького трибуналу.

    Чекаючи страти, 1946 року він заявив, що дід фюрера був євреєм. Мабуть, повторив плітки та чутки, що циркулювали у верхівці НСДАП наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років, коли там точилася боротьба за владу.

    Після війни авторитетні історики, що уважно вивчали родовід фюрера, спростували слова Франка. Проте версію Франка підхопили неонацисти та інші антисеміти: раз «Гітлер був євреєм, отже, євреї самі винні у своїй масовій загибелі».

    Повторивши слова Франка, Лавров ще раз продемонстрував близьку спорідненість, якщо не тотожність, путінського рашизму з німецьким нацизмом.

    Хочеться вірити, що й край у них буде однаковим.

    Читайте також:

    Джерело: блог Юрія Федорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія Ізраїль війна Сергій Лавров скандал Україна окупація Адольф Гітлер #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лавров повторює вигадки нацистської пропаганди