Росія – правонаступниця ідеології нацизму. Радник Банкової про антисемітські заяви Лаврова

Заявляючи про можливих єврейських предків Гітлера, Сергій Лавров таким чином виправдовує звірства Росії на території України у нинішній війні, пояснив Михайло Подоляк

Росія намагається виправдати масові убивства українців переписуванням історії

Заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про єврейське коріння Адольфа Гітлера є черговим підтвердженням нацистської сутності нинішнього російського режиму. Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

Подоляк пояснив, що Лавров натяками на те, що євреї є причетним до злочинів Голокосту, сам засвідчив ідеологічне правонаступництво путінської Росії від гітлерівської Німеччини.

За словами радника голови Офісу президента, Росія використовує переписування історії Другої світової і для ідеологічного прикриття нинішньої повномасштабної війни проти України. «Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців», – упевнений Подоляк.

Радник Андрія Єрмака зробив із скандальної заяви Лаврова кілька висновків про нинішній стан російського режиму. По-перше, зазначив Подоляк, той неадекватно оцінює своє місце у сучасному світі.

Крім того, звинувачуючи євреїв у причетності до злочинів проти людства, країна-агресор намагається змінити світову історію на користь ідеології нацизму, обґрунтовуючи таким чином право на убивство.

Також Росія, як показує, зокрема, війна проти України, вдається до використання таких брудних і нелюдських технологій, як тероризм та геноцид.

Висновки:

1. неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому.

2. звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство.

3. розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Нагадаємо, що антисемітський скандал розгорівся після заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що фюрер нацистської Німеччини, яка знищувала євреїв до та під час Другої світової війни, Адольф Гітлер сам мав єврейське коріння. Так Лавров відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, який пояснював, що в Україні немає нацизму, а одним із доказів цього є те, що він, єврей, є президентом України.

Ізраїль уже відреагував на цю заяву Лаврова гнівним коментарем та викликом російського посла в ізраїльське міністерство закордонних справ.