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    Лавров пішов війною на Ізраїль. Реакція українського МЗС

    Лавров пішов війною на Ізраїль. Реакція українського МЗС
    фото з відкритих джерел

    Подоляк заявив, що Росія є правонаступником нацистської ідеології

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на антисемітські заяви очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Він назвав їх образливими не лише для президента Володимира Зеленського та українців, а й для єврейського народу.

    «Міністр Лавров не зміг приховати глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Його огидні коментарі образливі для президента Зеленського, України, Ізраїлю та єврейського народу. У ширшому сенсі його слова демонструють, що сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів», – написав Кулеба у Твіттер.

    Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що заяви Лаврова – це ще одне свідчення того, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

    «Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у WWII й Голокості – ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології. Намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових убивств українців», – написав Подоляк у Твіттер.

    Раніше Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

    Як повідомлялося, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Сергій Лавров Україна Дмитро Кулеба окупація антисемитизм Михайло Подоляк #stoprussia
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    Лавров пішов війною на Ізраїль. Реакція українського МЗС