Німеччина виступає за збереження «нормандського формату» у врегулюванні конфлікту на Донбасі



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Берлін і Париж сподіваються на подальші переговори в цьому форматі, - МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступає за збереження посередницької ролі ФРН та Франції у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це голова МЗС ФРН заявив у суботу, 6 квітня, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої сімки (G7) у місті Дінар у Франції, повідомляє DW.

«Наявний на сьогодні, так званий, «нормандський формат», у якому крім України та Росії беруть також участь Німеччина та Франція, варто зберегти», - зазначив Маас.

За його словами, як Берлін, так і Париж сподіваються на подальші переговори в цьому форматі.

Як відомо, перша зустріч голів держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в, так званому, «нормандському форматі» відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що й дало назву формату зустрічі.

Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання конфлікту в Україні.