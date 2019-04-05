Кремль втручався у парламентські вибори в Німеччині, - ЗМІ



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У квітні 2017 року помічник депутата від «Єдиної Росії» Віктора Шрейдера Петро Премьяк написав лист чиновникам АП, в якому описав методи роботи на виборах у Німеччині

Представники російської влади розробляли стратегію перемоги на виборах в німецький парламент для кандидата від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини»

Представники Державної думи та адміністрації президента РФ втручалися у парламентські вибори в Німеччині. Про це йдеться у спільному розслідуванні BBC, ZDF, Der Spiegel і La Repubblica.

Зазначається, що представники російської влади розробляли стратегію перемоги на виборах в німецький парламент для кандидата від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Маркуса Фронмайєра. Зокрема, у квітні 2017 року помічник депутата від «Єдиної Росії» Віктора Шрейдера Петро Премьяк написав лист чиновникам АП, в якому описав методи роботи на виборах у Німеччині. Адресатами листи були начальник управління АП Росії з зовнішньої політики Олександр Манжосін і начальник департаменту Управління президента із зовнішньої політики Сергій Соколов.

Також повідомляється, що до листа було прикріплено документ під назвою «Зовнішньополітична діяльність команди», в якому йшлося про «організації мітингів, пікетів та інших протестних акцій в країнах ЄС, спрямованих на дискредитацію подій чи осіб, що протистоять зовнішньополітичним трендам РФ». Також в кінці документа є розділ, де називалося ім'я Маркуса Фронмайєра, якого слід підтримувати на виборах у парламент.

«У Бундестазі буде свій, абсолютно підконтрольний депутат», - говорилося в документі.

Зазначимо, що на виборах «Альтернатива для Німеччини» отримала 12,6% голосів, що стало третім результатом. Вона також сформувала в Бундестазі фракцію з 94 депутатів.

Нагадаємо, раніше прокуратура Німеччини відкрила справу стосовно співголови партії «Альтернатива для Німеччини» Аліси Вейдель за підозрою в отриманні незаконної пожертви.

Служба безпеки України повідомила, що напередодні виборів в Україні в соціальних мережах активізувалися спецслужби Російської Федерації.