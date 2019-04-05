Порошенко їде до Меркель 12 квітня



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Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко

На переговорах мова піде про двосторонні відносини, внутрішньополітичну ситуацію в Україні та про реалізацію мінських домовленостей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 квітня прийме в Берліні Петра Порошенка. Про це повідомив журналістам офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, пише в п'ятницю, 5 квітня, Інтерфакс.

Так, відповідаючи на питання, чому Меркель не запрошувала в гості інших кандидатів на пост президента України, Зайберт зазначив, що є цілий ряд тем, які канцлер хоче обговорити з Порошенком.

«Петро Порошенко - діючий президент України. Ця зустріч відбудеться», - зазначив представник уряду ФРН.

За його словами, на переговорах мова піде про двосторонні відносини, внутрішньополітичну ситуацію в Україні та про реалізацію мінських домовленостей.

Нагадаємо, раніше Меркель телефоном привітала Порошенка із виходом у другий тур. Як повідомили у прес-службі, відбувся також обмін думками щодо подальших кроків, зокрема у рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу.

Раніше також президент США Дональд Трамп і канцлер ФРН Ангела Меркель поговорили по телефону про НАТО і Україну.