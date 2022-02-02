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    Німеччина заборонила Russia Today. Симоньян влаштувала істерику

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    Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його &laquo;повною нісенітницею&raquo; - Німеччина заборонила Russia Today. Симоньян влаштувала істерику
    Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею»
    фото з російських ЗМІ

    Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle

    Німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканала Russia Today (RT DE). Про це 2 лютого повідомила Deutsche Welle.

    Федеральний медіарегулятор пояснив рішення тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН. Із 1 лютого трансляцію та розповсюдження будь-яких програм каналу в Німеччині заборонено. Це стосується, зокрема, супутникового та онлайн-мовлення, а також мовлення через програму RT News.

    Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею».

    «Сьогодні німецький регулятор MABB постановив, що продакшен-компанія RT DE Productions має припинити мовлення на супутнику Eutelsat, Smart TV, сайті й застосунку RT, а також на платформі «Одиссей». RT DE Productions не здійснює мовлення у принципі – ні в Європі, ні деінде. Компанія виробляє кілька програм для телеканала RT DE, який мовить із Москви і має всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи. Це повна нісенітниця. Мовлення не припинимо», – заявила пропагандистка.



    Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle «мовлення на їхньому власному сайті».

    Раніше Російський пропагандист пригрозив Україні. США різко відповіли.

    У грудні 2021 року YouTube видалив новий канал російських пропагандистів.

    У вересні Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами.

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    Теги: Росія ЗМІ Німеччина санкції пропаганда
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    Німеччина заборонила Russia Today. Симоньян влаштувала істерику