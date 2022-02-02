Німеччина заборонила Russia Today. Симоньян влаштувала істерику

Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle

Німецька комісія з ліцензування та нагляду заборонила мовлення у ФРН російського пропагандистського телеканала Russia Today (RT DE). Про це 2 лютого повідомила Deutsche Welle.

Федеральний медіарегулятор пояснив рішення тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН. Із 1 лютого трансляцію та розповсюдження будь-яких програм каналу в Німеччині заборонено. Це стосується, зокрема, супутникового та онлайн-мовлення, а також мовлення через програму RT News.



Головна редакторка RT Маргарита Симоньян відреагувала на рішення німецької комісії, назвавши його «повною нісенітницею».



«Сьогодні німецький регулятор MABB постановив, що продакшен-компанія RT DE Productions має припинити мовлення на супутнику Eutelsat, Smart TV, сайті й застосунку RT, а також на платформі «Одиссей». RT DE Productions не здійснює мовлення у принципі – ні в Європі, ні деінде. Компанія виробляє кілька програм для телеканала RT DE, який мовить із Москви і має всі права на мовлення в Німеччині та інших 32 країнах Європи. Це повна нісенітниця. Мовлення не припинимо», – заявила пропагандистка.





Симоньян запропонувала Роскомнагляду заборонити Deutsche Welle «мовлення на їхньому власному сайті».

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