Google забанив російських пропагандистів у Німеччині. Росія відповіла істерикою та погрозами

Німецькомовні відділення російського медіа заблокували через поширення неправдивої інформації

Роскомнагляд вимагає від компанії Google, якій належить відеохостинг Youtube, «у максимально короткі терміни» зняти всі обмеження з YouTube-каналів RT DE та Der Fehlende Part, які належать російському медаіхолдингу Russia today. Про це повідомляє BBC.

Відповідне звернення російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку направила до компанії-власника відеохостингу. «У разі невиконання власником ресурсу попередження Роскомнагляду, законодавством передбачені заходи повного або часткового обмеження доступу», – наголошується у листі.

На думку Роскомнагляду, дії адміністрації Google нібито є актом цензури щодо російських ЗМІ.

Роскомнагляд також нагадав про штрафи за «ігнорування власниками інтернет-ресурсів попереджень про порушення прав росіян у мережі», включаючи «цензуру російських ЗМІ».

Вони можуть досягати 1 млн рублів, а при повторній відмові від виконання вимог – 3 млн рублів.

Головна редакторка RT Маргарита Сімоньян назвала дії відеохостингу «медійною війною» та висловила сподівання, що Росія у відповідь заборонить на своїй території роботу ряду німецьких ЗМІ.

Нагадаємо, YouTube видалив два німецьких канали RT–RT DE, що віщає на YouTube з 2014 року, і DFP, створений в якості альтернативи, коли RT DE отримав попередження від сервісу. Підстава – інформація про коронавірус, яку в Google визнали неправдивою, а також спроба обійти обмеження, використовуючи інший канал.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки компаній з Росії, серед яких безліч інтернет-видань. Зокрема, заборонена діяльність медіа-холдингу «Росія сьогодні».

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