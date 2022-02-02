«Де санкції?» Біля телеканалу Мураєва триває акція протесту (фото, відео)

Активісти принесли плакат із написом «Армія Росії», який наклеїли на будівлю каналу

Увечері 2 лютого у Києві поблизу будівлі телеканалу «Наш», розташованій на вулиці Жилянській, розпочалась акція протесту. Учасники акції закидають каналу співпрацю із Росією та вимагають його закриття.

«Суспільне» повідомляє, що участь у протесті беруть близько сотні людей. Вони вимагають закриття каналу та вигукують заклики «Мураєва (керівника каналу Євгена Мураєва – ред.) – на нари» і «Закрийте вашу помийку».

Також активісти принесли плакат із написом «Армія Росії», який наклеїли на будівлю каналу.

У відповідь співробітники телеканалу на своїй території впритул до воріт поставили колонки та увімкнули записи закликів не приходити на проплачені мітинги, а також, що американський інвестор Джордж Сорос фінансує мітинги та руйнує Україну.

Також на місці чергує п’ять патрульних машин та з десяток медиків, серед яких – співробітники «Червоного хреста».

«Коли відбуваються заворушення чи якийсь масовий захід, ми виходимо і чергуємо», – пояснив командир колони швидкого реагування українського «Червоного хреста» Тарас Логінов. Поки що по допомогу до медиків ніхто не звертався, додав він.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що РНБО найближчим часом накладе санкції на телеканал Мураєва. Наразі Служба безпеки України готує відповідні документи, які будуть передані на розгляд РНБО. За даними спецслужби, вищезгаданий мовник веде системну проросійську пропаганду.

Варто нагадати, що у лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Згодом власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв висловив задоволення тим, що більшість аудиторії заблокованих телеканалів переключились на його мовник.

До слова, раніше Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зверталася до суду, щоб анулювати ліцензую телеканалу «Наш» через порушення закону.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Також варто нагадати, що днями МЗС Британії заявило, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному пресрелізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення і окупації України і сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

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