YouTube видалив новий канал російських пропагандистів

YouTube заблокував новий німецькомовний телеканал RT, який фінансується Кремлем, в день запуску

Телеканал запустили вранці 16 грудня, він працював кілька годин

Відеохостинг YouTube видалив новий канал кремлівського пропагандистського телеканалу RT, створений для німецького мовлення в обхід раніше заблокованого каналу. Про це RT повідомило у Twitter.

«YouTube видалив новий канал RT DE – RT auf Sendung. Це сталося в день запуску телевізійного мовлення німецькою мовою. На каналі йшла пряма трансляція ефіру. З'ясовуємо причини», – йдеться у повідомленні.

Насправді причини очевидні – канал був видалений, тому що за його допомогою автори намагалися обійти блокування.

29 вересня YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT. Пресслужба Google пізніше пояснила видалення порушенням умов використання відеосервісу.

У четвер у пресслужбі Google повідомили, що нове рішення ухвалено у зв'язку з раніше допущеними власником каналу порушеннями правил спільноти.

«YouTube має чіткі правила спільноти, в яких йдеться про те, що дозволено на платформі. Канал RT DE був видалений з YouTube у вересні за порушення наших Умов використання. Якщо канал видалений, власник каналу не може використовувати, володіти або створювати будь-які інші канали YouTube. Тому канал RT auf Sendung також був видалений за порушення Умов використання YouTube, а саме за обхід раніше накладених обмежень», – йдеться у заяві компанії, яку цитує «Інтерфакс».

У МЗС РФ назвали блокування RT DE «безпрецедентною інформаційною агресією» з боку YouTube, яка була здійснена при «очевидному потуранні, а то й за наполяганням німецької сторони».

Телеканал RT входить до медіахолдингу «Росія сьогодні», основний напрямок якого – новини та пропаганда російських наративів для інших країн. «Росія сьогодні» входить до числа провідних російських отримувачів субсидій: з 2018 по 2020 рік холдинг отримав 20,4 мільярда рублів.

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