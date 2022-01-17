Російський пропагандист пригрозив Україні. США різко відповіли (відео)

Росіянин Антон Красовський в ефірі Russia Today заявив, що РФ введе війська в Україну, якщо вона вступить в НАТО

Посольство США вважає заяву російського пропагандиста незграбною тактикою холодної війни

Російський пропагандист Антон Красовський в ефірі телеканалу Russia Today заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе на українські території війська, а сам він «спалить» Конституцію на Хрещатику.

«Ми введемо свої війська до України. Це наша земля...Навіть не мрійте, тварюки», – сказав він.

Російський пропагандист також заявив, що Україна є «російською землею». «Ми заберемо у вас вашу Конституцію і спалимо її на вашому ж Хрещатику на ваших же вогнях, як ви любите, на шинах, на покришках», – заявив Красовський.

Натомість США різко відреагували на заяви російського пропагандиста та назвали таку поведінку незграбною тактикою холодної війни. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні.

«Антон Красовський з телеканалу RT, який називав українців «тваринами» та погрожував спалити Конституцію, приєднався до Марії Захарової та інших кремлівських маріонеток у все більш дивовижній риториці проти. Нікого не введе в оману ця незграбна тактика холодної війни», – йдеться в повідомленні дипвідомства.

Напередодні Кремль заявив, що не може більше терпіти «вторгнення НАТО в Україну».

Нагадаємо, нещодавно у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

Також заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.