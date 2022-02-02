«Смішний диктатор»: Путіна висміяли за зустріч із Орбаном (відео)

Диктатор програє у ту мить, коли перестає бути страшним і стає смішним

Мережу розсмішила чергова демонстрація того, як «мужній» президент Росії, Володимир Путін, остерігається коронавірусу.

На черговій зустрічі зі своїм колегою, прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, лідер Кремля тримав чималу дистанцію. Це справило комічний ефект на глядачів.

Журналіст Сергій Сидоренко виклав відео зустрічі двох політиків, підписавши «Путін, Орбан та два келихи шампанського. Нарис «соціальне дистанціювання».

«Диктатор програє у ту мить, коли перестає бути страшним і стає смішним», «Путін як справжній параноїк ніколи не вживає нічого неперевіреного – боїться отруєння. То, певно, не довіряє Орбану», «Цікаво, як саме вираховували цю «соціальну» відстань. Чому не ще далі? Чи просто по кадру камери вже було не ок?» та інші коментарі збирає ролик цієї зустрічі.

Раніше США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

Як відомо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Читайте також: