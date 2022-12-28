«Ночуємо серед трупів»: російські солдати розповіли шокуючі подробиці про фронт

Росіян відправляють у бій без підготовки та зброї, та ще й разом із ув'язненими

Армія РФ страждає від нелюдських умов, голоду та відсутності сну

Російські контрактники та мобілізовані на війну з Україною скаржаться на невиплати зарплат, дефіцит продуктів, спорядження та зброї, до того ж їм доводиться ночувати біля померлих побратимів. Родичі окупантів розповіли російському виданню про безгрошів'я та вимушеність збирати гуманітарну допомогу для чоловіків та синів, аби ті «хоча б не голодали та не мерзли» на фронті.

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«Ночують серед трупів»

Один із російських мобілізованих перебуває в Україні в окопах, поблизу Лимана на Донеччині. Він благає дружину зробити хоч щось, аби витягнути його звідти.

Поруч із ними розриваються міни, на очах гинуть побратими й знайомі. Вони ночують серед трупів, а нещодавно неподалік від них убили цілу роту солдатів.

Бійці відмовляються воювати й пишуть рапорти, проте їх «папірчиками підтираються». Дружина мобілізованого розповіла про страх чоловіка та причини піти на війну.

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Він боїться не дожити до Нового Року. У мобілізацію пішов, бо боявся в'язниці. Зараз радий би й у в'язницю.

До того ж солдат скаржився на те, що їх не годують. Продукти вони повинні купувати собі самостійно, на зароблені на службі кошти. Раз у тиждень підрозділ вивозять до магазину у Луганськ. Чоловіки скаржаться, що не можуть передати гроші рідним, адже усе йде на їжу, ліки та інші необхідні речі.

Крім того, близькі турбуються про психологічний стан солдатів. Сестра російського рядового поділилася переживаннями за брата.

Головне – їх психологічний стан. Я іноді думаю, що він здурів! Він настільки не в собі від страху, голоду та недосипу.

«Чоловіка включили в роту, набрану з колишніх зеків!»

Часто родичі службовців російської армії скаржаться і на те, що хлопців відправляють воювати без підготовки та разом із в'язнями.

Чоловіка повинні були відправити на навчання у військову частину Ростовської області, проте замість цього без будь-якої підготовки його відправили до Луганської області й кинули на фронт. Та ще й із ким! Чоловіка включили в роту, набрану з колишніх зеків! Він не знає, кого боятися більше – такі відморожені трапляються!

Засуджені у минулому часто конфліктують із іншими. Окрім бійок були й смерті.

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Ті, хто відмовився воювати, ночують просто на землі, бо їх вигнали на вулицю. Вони чекають поки хтось їх забере, а надалі судитимуть.

Чоловік думає, чи не піти туди до тих, хто відмовився. Краще ночувати на вулиці, аніж стати «грузом 200».

Скаржаться й на дефіцит продуктів та спорядження. Усе доводиться купувати рідним.

Він як почне перераховувати, то не знаєш за що взятися, а головне – на що? Зарплату він не може прислати, бо все йде на продукти на медикаменти, та й того бракує.

Тож близькі передають їм тушонки, хліб та консерви. За словами жінок, без цього чоловіки будуть пухнути з голоду.

Зброї теж немає – ні автоматів, ні патронів. Не вистачає усього, тож доводиться закуповувати ще й палатки, маскувальні сітки та рації.

Родичі бійців розповідають, що вимушені купувати найелементарніше, як-от теплі шкарпетки. Часто в областях збирають гуманітарну допомогу, проте участь беруть не тільки добровольці, а й ті, кого примусили. Так, студенти одного з технікумів повинні були по графіку приносити їжу, бинти, мило та туалетний папір.

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Нагадаємо, в Україні вже ліквідовано понад 102 тис. окупантів.

Раніше повідомлялося, що окупанти можуть боротися лише з мирними людьми. Після невдач на фронті їм залишається лише тероризувати мирне населення та обстрілювати цивільні об'єкти, намагаючись викликати гуманітарну катастрофу, тож різниця між українською та російською армією стала очевидною.

Як відомо, справи в окупантів погані, адже загарбники вже відчувають свою поразку.

До слова, попри збільшення числа особового складу, нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій – британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати.

Крім того, російська армія знову продемонструвала свою жалюгідність (відео).