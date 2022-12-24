Британська розвідка пояснила, чому російська армія не здатна наступати

Росія має досить вояків, але для наступу їй бракує боєприпасів

Із жовтня Росія зміцнила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Попри збільшення числа особового складу, нестача боєприпасів залишається ключовим фактором стримування для російських наступальних операцій. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Росія, ймовірно, скоротила свої ракетні удари по українській інфраструктурі та здійснює їх приблизно раз на тиждень через обмежену наявність крилатих ракет.

За даними британської розвідки, Росія навряд чи збільшила запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб можна було проводити великомасштабні наступальні операції.

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«Вразливість нинішньої оперативної схеми Росії полягає в тому, що навіть просте ведення оборонних операцій уздовж протяжної лінії фронту потребує значної щоденної витрати снарядів і ракет», – наголошується в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінюють повторний наступ росіян з білоруської території як малоймовірний, але можливий.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

Також Росія перекинула в Білорусь нову партію зенітних ракетних комплексів «Тор-М2К». Як пише міноборони Білорусі, партію озброєння було отримано «в рамках існуючого міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії».

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Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив, чому стягує війська до кордону.