Російська армія знову продемонструвала свою жалюгідність (відео)

Черговий доказ того, що солдати чудово знали на яких вони «навчаннях»

Триває 15 доба відкритого вторгнення росії до нашої держави.

Окупанти спробували завдати інформаційного удару, знявши відео про «пригоди» своїх бійців на території України, але це виглядає настільки жалюгідно, що аж смішно.

На відео показано, що ворожа армія вдягнута в уніформу, ледь чи не часів Другої світової війни, а техніка, яка по ідеї має наводити жах, не заводиться.

Тож «воякам» доводиться їхати далі в кузові самоскида, як сміття.

Але саме головне, що на відео солдати чітко знають, куди вони їдуть і яка у них мета.

Мабуть тому, вже ніхто більше не сприймає росіян, як «другу армію світу». Абсолютна неміч путінської орди здивувала увесь світ, в той час, як доблесть українських захисників стає еталоном для військ наших партнерів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про свіжі втрати ворога на Чернігівщині. Також відомо, що на Чернігівщині окупанти ховають техніку серед будинків.

Станом на вечір 10 березня російських окупантів зупинено на всіх напрямках.

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