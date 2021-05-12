Норвегія назавжди виключила AstraZeneca зі своєї програми вакцинації

Норвегія бачить у вакцині AstraZeneca ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів

Ліквідувати запаси вакцини Норвегія не планує. Її залишать на випадок, якщо ситуація буде критична

Норвегія не відновить використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca через ризик виникнення рідкісних, але серйозних побічних ефектів.

Про це заявила прем'єр-міністр Ерна Сольберг, повідомляє NRK.

«Уряд прийшов до висновку, що AstraZeneca буде назавжди виключена з норвезької програми вакцинації», – сказала Сольберг.

Ліквідувати запаси вакцини Норвегія не планує. Її залишать на випадок, якщо ситуація буде критична.

Зазначимо, 11 березня влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.

До слова, у Словаччині призупинили вакцинацію проти коронавірусу першою дозою вакцини AstraZeneca. Тепер зробити щеплення цією вакциною зможуть тільки ті, хто без наслідків переніс першу дозу.

Нагадаємо, Євросоюз відмовляється від вакцини AstraZeneca. Це сталося після того, як виробник став занадто затягувати з поставками, через що зірвалася вакцинація в деяких країнах.

Раніше повідомлялося, що у Франції тромбоз після вакцини AstraZeneca зафіксували у двох пацієнтів. При цьому один випадок виявився смертельним.

Тим часом, в Україні вакцинували від коронавірусу понад 300 тисяч осіб літнього віку.