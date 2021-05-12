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    Наступна після Ботсвани і Нікарагуа. Місце України у рейтингу темпів вакцинації населення

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    Багато країн третього світу випереджають Україну за темпами ковід-вакцинації&nbsp; - Наступна після Ботсвани і Нікарагуа. Місце України у рейтингу темпів вакцинації населення
    Багато країн третього світу випереджають Україну за темпами ковід-вакцинації 
    Фото: ВООЗ

    За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Нігерія, Сомалі, Конго і Малі

    Кількість зроблених щеплень проти коронавірусу у світі сягнула 1,35 млрд – менш як за п'ять місяців після розгортання перших програм масових щеплень. 328 млн людей у світі повністю щеплено від коронавірусу. В Україні з населенням понад 44 млн осіб на сьогоднішній день отримали першу дозу вакцини 865 588 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – всього 695 осіб.

    Як видно із статистики щеплень у світі, Україна досі пасе задніх у рейтингу ковід-вакцинаці у світі. За темпами щеплень нас випереджають здебільшого бідні країни Африки, такі як Того, Нігерія, Сомалі, Конго і Малі.

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    Наступна після Ботсвани і Нікарагуа. Місце України у рейтингу темпів вакцинації населення
    Наступна після Ботсвани і Нікарагуа. Місце України у рейтингу темпів вакцинації населення

    Вакцинація триває у 207 країнах. Лідер за темпами щеплення – Ізраїль. Дві дози отримали понад 58% громадян. У країні послабили карантин і скасували масковий режим на вулиці.

    У Сполучених Штатах хоча б одну дозу отримали понад 46% населення. Повністю вакциновано 35,04 % американців. Загалом це вже понад 263 мільйонів людей.

    У ЄС зроблено 150 мільйонів щеплень від коронавірусу. Провакциновано першою дозою одну четверту населення європейської спільноти.

    Разом з тим сьогодні глава уряду Денис Шмигаль заявив, що на вакцинацію від коронавірусу в Україні найближчим часом можуть запросити людей, які записувалися через портал або додаток «Дія».

    Раніше стало відомо, що люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», ймовірно проходитимуть вакцинацію у вихідні дні.

    Як розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я потенційно може виконати вакцинацію від коронавірусу 50% населення України до 24 серпня.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 травня, різко збільшилися темпи введень другої дози вакцини від коронавірусу. 18 264 людини отримали щеплення проти Covid-19.

    Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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    Теги: Сомалі щеплення населення Нігерія
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