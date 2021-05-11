Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію
Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом
Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.
У рамках проєкту Національна служба здоровʼя України отримає відшкодування видатків на вакцинацію 10 млн українців із пріоритетних груп.
Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.
Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.
Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.