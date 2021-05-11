Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію

Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом

Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

У рамках проєкту Національна служба здоровʼя України отримає відшкодування видатків на вакцинацію 10 млн українців із пріоритетних груп.

«Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи Covax», — зазначив Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи. Проєкт допоможе країні не лише у закупівлі вакцин, але й у покращенні інфраструктури для зберігання та логістики. Сюди входить організація надання послуг, відшкодування витрат за вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення ІТ-системи та проведення інформаційної кампанії про вакцинацію. Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом: у квітні 2020 року $35 мільйонів, а потім ще $22 мільйони (на ці кошти, зокрема, закупили обладнання лабораторіям для розширення тестування). До слова, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пропонує, щоб люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», проходили вакцинацію від коронавірусу в окремі дні.

Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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