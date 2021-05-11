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    Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію

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    Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин - Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію
    Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин
    Фото: flickr.com

    Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом

    Світовий банк затвердив проєкт «Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні» на суму $90 мільйонів — це понад 2,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

    У рамках проєкту Національна служба здоровʼя України отримає відшкодування видатків на вакцинацію 10 млн українців із пріоритетних груп.

    Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

    Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

    Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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    Теги: кредит банк медицина гроші Світовий банк Україна фінанси щеплення вакцинація
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