Бунт «мобіків»: росіяни, яких тиждень возять в ешелоні, просять допомоги (відео)

У РФ для мобілізованих придумали нову розвагу: поїзд в нікуди у жахливих умовах

Мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу і розповіли про нелюдські умови, в які потрапили. Зі слів вояків, вони отримали повістки о 23 годині і не мали можливості нормально екіпіруватися за свій рахунок. У частині вояки отримали старе обмундирування. Там же росіяни спали на підлозі та понад 10 годин на вулиці чекали відправки потяга.

29 вересня їх завантажили в ешелон і мобілізовані досі – уже тиждень – там перебувають. Їх просто возять по РФ, не повідомляючи пункту призначення.

Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. Водночас про жодне медобслуговування не йдеться, хоч серед них є люди з хронічними хворобами, адже військкомати в РФ визнають придатними йти на війну всіх без розбору. На відео військовий постійно кашляє і каже: їх планують посадити на карантин… у тому ж таки потязі.

Крім того, у деяких вагонах немає електрики, в інших не працюють туалети. Готують мобілізовані самостійно, в меню – сухпайки, підігріті на сухому спирті. За тиждень вояки жодного разу не бачили ні медиків, ні командирів. Тож вирішили не терпіти знущання і вирішили просити допомоги.

Нагадаємо, це вже далеко не перший сходий випадок. Раніше сотні мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Російські військові скаржаться, що вони не розуміють, куди їх везуть. Також вони заявляють про «скотське ставлення» – у пунктах збору мобілізованих вони тиждень прожили у нелюдських умовах, харчувалися тільки тим, що самі ж купили.

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також повідомлялося, що росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.