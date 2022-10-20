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Мобілізація в РФ: мільйон росіян не зможуть покинути країну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мобілізація в РФ: мільйон росіян не зможуть покинути країну
Будь-кому зі списку може прийти повістка з військкомату
фото з відкритих джерел

Мільйон росіян позбавлені можливості виїхати за кордон

База даних прикордонної служби значно збільшилась після оголошення часткової мобілізації у Росії. Близько мільйона людей перебувають у базі прикордонної служби РФ. Цим людям заборонено залишати країну через мобілізацію, повідомляє ТГ-канал Baza.

Зазначається, що база даних значно розширилась після оголошення часткової мобілізації у Росії.

«Цією базою користуються прикордонники, коли перевіряють громадян, які виїжджають. За нашими даними, через кілька днів після оголошення мобілізації у базу було додано близько 400 тис. осіб. З часом база поповнювалася, і на цей момент там близько мільйона осіб. Усім їм заборонений виїзд із країни», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мобілізація не торкнеться усіх, хто потрапив до списку. «Як пояснило джерело, далеко не всі люди, які потрапили у цю базу, будуть мобілізовані. Але будь-кому зі списку може прийти повістка з військкомату», – уточнює Baza.

Нагадаємо, у РФ через мобілізацію починаються міжнаціональні конфлікти. Раніше повідомлялося, що жителі Росії переживають «грубе пробудження», усвідомлюючи, що «спецоперація» йде не дуже добре. 

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. 

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

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Теги: росія війна мобілізація

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