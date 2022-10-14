Путін оголосив, коли завершиться мобілізація у Росії

Путін заявив, що мобілізація у РФ завершиться протягом найближчих двох тижнів

Російський диктатор повідомив, що вдалося мобілізувати більш ніж 220 тис. осіб

Президент держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що заходи щодо часткової мобілізації в Росії планують завершити протягом двох тижнів. Про це він сказав під час пресконференції за підсумками візиту до Казахстану.

Наразі, за його словами, у військах перебувають понад 220 тис. мобілізованих громадян.

«Вже мобілізовано 222 тисячі осіб із передбачуваних 300 тисяч», – сказав російський президент.

Путін також сказав, що жодної додаткової мобілізації у Росії не планується.

«По-перше, міноборони спочатку передбачало меншу цифру, не 300 тис. осіб (мобілізувати – «Главком»). Друге – нічого додаткового не планується. Жодних пропозицій від міноборони щодо цього не надходило і в найближчому майбутньому я не бачу жодної необхідності», – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.