Нова президентка Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні

Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії

Нова президентка Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до Європейського Союзу. Під час церемонії інавгурації Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії та ставлення до України. Про це пише Telex.

У промові Каталіна Новак вказала:

Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.

Ми раді бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

Нагадаємо, в Угорщині вступила на посаду нова президентка Каталін Новак . На посаді вона змінила Яноша Адера і стала першою в історії країни жінкою-президентом.

Як раніше повідомлялося, президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів.