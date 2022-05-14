Нова президентка Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні
Каталіна Новак під час церемонії інавгурації
фото: telex.hu
Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії
Нова президентка Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до Європейського Союзу. Під час церемонії інавгурації Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії та ставлення до України. Про це пише Telex.
У промові Каталіна Новак вказала:
- Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
- Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям відновити Радянський Союз.
- Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
- Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
- Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
- За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
- Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
- Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.
- Ми раді бути посередником між сторонами війни.
- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.
Як раніше повідомлялося, президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів.