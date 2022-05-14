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    Нова президентка Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні

    Каталіна Новак під час церемонії інавгурації&nbsp; - Нова президентка Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні
    Каталіна Новак під час церемонії інавгурації 
    фото: telex.hu

    Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії

    Нова президентка Угорщини Каталіна Новак засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до Європейського Союзу. Під час церемонії інавгурації Новак назвала 10 пунктів, у яких викладено позицію щодо вторгнення Росії та ставлення до України. Про це пише Telex.

    У промові Каталіна Новак вказала:

    • Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
    • Ми назавжди скажемо «ні» всім зусиллям відновити Радянський Союз.
    • Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
    • Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
    • Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
    • За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
    • Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
    • Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.
    • Ми раді бути посередником між сторонами війни.
    • Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.
    Нагадаємо, в Угорщині вступила на посаду нова президентка Каталін Новак. На посаді вона змінила Яноша Адера і стала першою в історії країни жінкою-президентом.

    Як раніше повідомлялося, президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів.

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО війна Угорщина напад розслідування Україна президент окупація час #stoprussia
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    Нова президентка Угорщини озвучила позицію щодо війни в Україні