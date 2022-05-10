  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Уперше в історії Угорщини президентом стала жінка

    Угорський парламент обрав Новак президентом 10 березня - Уперше в історії Угорщини президентом стала жінка
    Угорський парламент обрав Новак президентом 10 березня
    фото: Каталін Новак/Facebook

    Новак є членом правлячої партії «Фідес»

    В Угорщині вступила на посаду нова президентка Каталін Новак. На посаді вона змінила Яноша Адера і стала першою в історії країни жінкою-президентом. Про це повідомляється на сторінці Новак у Facebook.

    «Сьогодні вранці я прийняла ключі від палацу Шандора (в ньому знаходиться Адміністрація президента, - ред.) у Яноша Адера. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця», – зазначила Новак.

    Угорський парламент обрав її президентом 10 березня, Новак є членом правлячої партії «Фідес».

    Відзначимо, в цій країні президент виконує в основному церемоніальні функції, фактична влада країні зосереджена в руках прем'єра Віктора Орбана. При цьому президент є верховним головнокомандувачем угорської армії та уособлює єдність нації.

    Новак вже вступила на посаду, незважаючи на те, що інавгурація пройде 14 травня.

    Як раніше повідомлялося, президент Угорщини Янош Адер 9 травня завершив свою роботу на посаді глави держави після двох термінів.

    Читайте також: Угорщина пояснила, як реагуватиме на бажання України вступити до НАТО
    Теги: росія окупанти війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уперше в історії Угорщини президентом стала жінка