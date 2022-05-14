Виплати від ООН: українців попередили про нову шахрайську схему

Шахраї намагаються викрасти дані платіжних карток, використовуючи тематику грошової допомоги від ООН

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову шахрайську схему. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

«У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу «ТСН». На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати «грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН». Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат – дані платіжної картки буде скомпрометовано», – йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку застерігає ніколи не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

«Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції). Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг. Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни», – наголосили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження.