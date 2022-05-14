Тисячі українців ризикували власним життям, щоб врятувати євреїв від нацистів

2659 українців потрапили до переліку Праведників світу

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Сегодня в Украине отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Это событие отмечают второй год подряд в новейшей истории Украины. И это хорошо, что теперь есть дата, целью которой является почтение подвига украинцев, которые в годы нацистского террора рисковали собственной жизнью и жизнями своих родных для спасения евреев.

За время Холокоста нацисты уничтожили 6 миллионов евреев в Европе, среди которых 1,5 миллиона детей. Ужасающие цифры. За период с 1941 по 1945 года на территории Украине было уничтожено порядка 1,5 миллиона евреев. Но были и те евреи, которым удалось спастись. Тех людей, которые спасали этих евреев во время ВМВ в Израиле называют Праведниками мира.

Международным институтом сохранения памяти жертв Холокоста «Яд Вашем» в 1953 году был принят закон о том, чтобы отдать должное тем людям нееврейской национальности, которые во время Второй мировой войны спасали евреев. А в 1963 году были определены критерии присвоения звания Праведник народов мира. В сложные и страшные времена люди по разному себя ведут. Одни рискуют собой и своими семьями, чтоб спасти кого-то. А другие предают или помогают убийцам. В итоге, появился список Праведников мира по странам. И первая пятерка выглядит так:

Польша – 7112

Голландия – 5851

Франция – 4130

Украина – 2659

Бельгия – 1767

Для примера, Праведников в Беларуси – 669, в России 215, в Италии 734, в Германии 638. Все эти люди спасли жизни евреев. И сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всем тем, кто совершил подвиг спасения чужих жизней рискуя собственной. Поклон вам и вечная память!

Джерело: блог Борислава Берези

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