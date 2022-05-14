Дефіцит пального. Антимонопольний комітет підозрює змову і почав перевірку

Антимонопольний комітет досліджує, чи є об’єктивні причини для критичної ситуації на АЗС

Антимонопольний комітет України розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади.

«При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати «декількох кілометрів». Відтак Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції», – йдеться в повідомленні.

Мета дослідження – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня–травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

12 травня в рамках дослідження в АМКУ відбулася робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.

Під час зустрічі представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію у галузі та проблеми, які, за їхніми словами, заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом пального. Мова йшла, зокрема, про неможливість швидкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку та державне регулювання цін на пальне. Також вони висловили готовність надавати інформацію та сприяти роботі АМКУ.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що дефіцит пального в Україні пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Днями президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому добовому споживанні близько 130 тисяч тонн.

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